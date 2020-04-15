В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором сбили пешехода

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В Рязани просят откликнуться очевидцев ДТП. 4 октября 2019 года возле дома 21 на улице Подгорная сбили пешехода.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в это время её сбил автомоибль «Рено Логан».

В результате пострадавшей оказывалась медпомощь.

Всех, кто что-либо знает по данному факту ДТП, просят позвонить по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.

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