В Рязани и области отремонтируют ещё несколько дорог

В Рязанской области в перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включены дополнительные объекты. Об этом сообщается в группе проекта в соцсети ВКонтакте.

Будут отремонтированы четыре дороги в районах Рязанской области (Клепиковском, Рязанском, Сасовском и Старожиловском), 13 улиц областного центра (работы на девяти из них будут завершены в 2021 году), а также построены четыре объекта искусственного освещения.

Работы начались сразу после окончания конкурсных процедур и на ряде объектов идут опережающими темпами.

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Так в областном центре ремонт на улицах Прижелезнодорожная, Рязанская, Мервинская, Добролюбова будет завершён до конца этого строительного сезона.

Ремонтные работы идут и на четырех участках автодорог регионального значения:

— «Высоковские Дворики – Рожок – Екимовка» (Рязанский район)

— от автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» подъезд: Шабаево (Клепиковский район)

— «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» (Старожиловский район)

— «Шацк – Касимов» (Сасовский район)

Работы на объектах Клепиковского, Сасовского и Старожиловского районов находятся на завершающем этапе.

На устройство электроосвещения на дорогах, проходящих через населённые пункты Рязанской области, было выделено дополнительно 7,3 млн рублей. Три новых объекта – в Александро-Невском районе и еще один – в Старожиловском. В общей сложности – это 3,2 км линий, 113 новых опор и 124 светильника.

На данный момент работы сданы и на двух новых объектах электроосвещения: в райцентре Александро-Невский и деревне Соха Старожиловского района.

Еще на двух объектах в Александро-Невском районе работы по устройству искусственного освещения продолжаются, их планируется завершить уже в этом месяце.