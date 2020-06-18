В Рязани грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие

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Утром в четверг, 18 июня, в Рязани произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась у дома №20 на Ряжском шоссе в 06.05. По предварительным данным, 62-летний водитель «Камаза» из Ряжска совершил наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом ВАЗ-2107. За рулём «семёрки» ехал 52-летний житель Рязани.

В результате ДТП получили травмы водитель легковушки и две его пассажирки в возрасте 44 и 59 лет. Им была оказана медицинская помощь.

Фото: Александр Набоков