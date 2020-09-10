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Новости РязаниОбщество

В Рязани готовятся к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

7info

В четверг, 10 сентября, в Рязани, под председательством первого зампреда правительства Рязанской области Анны Росляковой прошло совещание по подготовке к проведению мероприятий по случаю 35-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

В работе принимали участие министры Жанна Фомина и Ольга Щетинкина, председатель правления ООО инвалидов Союз «Чернобыль» Виктор Боборыкин, заместитель военного комиссара Рязанской области Олег Артёмов, заместитель управляющего ГУ Отделением Пенсионного Фонда РФ по региону Ирина Шитова, сотрудники министерств правительства Рязанской области. 

В начале заседания Рослякова вручила Боборыкину ценный подарок. Также она поблагодарила его за преданность делу и неравнодушие. 

В ходе заседания его участники обсудили обсудили вопросы об уточнении списков ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также поговорили о памятных мероприятиях по случаю годовщины катастрофы. 

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