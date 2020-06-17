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В Рязани ещё 4 почтовых отделения будут работать без выходных

7info 2
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Почта России в Рязанской области пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги будут доступны жителям региона 7 дней в неделю еще в четырех ОПС города.

Отделения с семидневным режимом работы существовали в Рязани и ранее – сейчас речь идет об увеличении таких точек обслуживания.

Теперь в любой день недели жителям города доступны 10 отделений почтовой связи, а именно:

390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49)
390005 (г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 60/2)
390006 (г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 3)
390027 (г. Рязань, Совхозный пр., д.2/4)
390028 (г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 к.1)
390035 (г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44)
390037 (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 5)
390039 (г. Рязань, ул.Станкозаводская, д. 27)
390044 (г. Рязань, ул. Крупской, д. 19, к.1)
390048 (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 31

Отметим, что всего по России в любой день недели стали доступны 2300 отделений, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод еще почти тысячи отделений на семидневный график работы.

Изменения произойдут в отделениях в 300 городах, в том числе и в Рязанской области. Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

Изменения позволят установить более комфортное распределение потоков клиентов – в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам.

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