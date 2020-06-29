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В Рязани два исторических здания повредило упавшим деревом

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Рухнувшее в центре Рязани дерево повредило два старинных дома. Управляющая компания годами игнорировала опасное дерево. Вяз рухнул 27 июня. Дерево разрушило крышу дома № 19 по улице Щедрина,  входящего в ансамбль «Городская усадьба П.М. Попова». Корни дерева при падении повредили фундамент дома №21. Оба здания являются объектами культурного наследия и известны как примеры деревянного зодчества. 

Дом №21 по улице Щедрина, 1918 года постройки, является многоквартирным и находится под управлением ООО «ГУЖК Советского района г.Рязани».

На фотографиях, размещенных в интернете, видно, что вяз рос критично близко к дому. Согласно современным градостроительным нормам, это явное нарушение. Минимальное расстояние от ствола дерева до жилого дома — 5 метров. Эта норма действует для деревьев с кроной менее 5 метров, а для крупных деревьев с большей кроной расстояние до зданий должно быть еще больше.

Управляющая компания, ООО «ГУЖК Советского района г.Рязани», отвечающая за содержание общедомового имущества многоквартирного дома, на протяжении многих лет не замечала крупное, старое дерево, растущее недопустимо близко к исторически ценному дому.

Развороченный корнями упавшего дерева фундамент дома№ 21 по Щедрина, должен был быть отремонтирован в 2035 году, согласно региональной программе капремонта.

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