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В Рязани доверчивая женщина перечислила мошенникам 150 тысяч рублей

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Доверчивая рязанка перевела мошенникам 150 тысяч рублей со своей карты. 42-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её сбережения в опасности. Чтобы их спасти, нужно следовать его инструкциям.

Женщина поверила звонившему, выполнила все его указания и таким образом перевела злоумышленнику все средства со своей карты – 150 тысяч 200 рублей.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

Собираются материалы для возбуждения по факту мошенничества уголовного дела по ст.159 УК РФ.

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