В Рязани доверчивая женщина перечислила мошенникам 150 тысяч рублей

Доверчивая рязанка перевела мошенникам 150 тысяч рублей со своей карты. 42-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её сбережения в опасности. Чтобы их спасти, нужно следовать его инструкциям.
Женщина поверила звонившему, выполнила все его указания и таким образом перевела злоумышленнику все средства со своей карты – 150 тысяч 200 рублей.
Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.
Собираются материалы для возбуждения по факту мошенничества уголовного дела по ст.159 УК РФ.
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