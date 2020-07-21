В Рязани до конца лета невозможно пожениться в выходные

До конца лета в Рязани нельзя будет пожениться в выходные. До 31 августа заняты все субботы и воскресенья, а также пятницы. Об этом в ГУ ЗАГС Рязанской области сообщили «Рязанским ведомостям».

После снятия ограничений рязанцы стали жаловаться на многочасовые очереди в ЗАГС. В управлении на это ответили, что в связи с ограничениями из-за коронавируса большинство услуг в органах ЗАГС не оказывалось. Поэтому теперь отмечается наплыв посетителей, даже несмотря на то, что сотрудники ЗАГС работают в авральном режиме.

Чтобы попасть в ЗАГС, можно записаться на приём по номеру 21-58-75. С 9.00 до 13.00 в ЗАГСе принимают тех, кто был записан, а с 14.30 до 17.30 – всех остальных.