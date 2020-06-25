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В Рязани благоустроят Торговый городок. Об этом на заседании Рязанской городской Думы 25 июня сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Сейчас разрабатывается проектная документация для благоустройства территории, включающая отвод поверхностных вод, создание единого коридора инженерных коммуникаций, к которому будут подключаться и здания, принадлежащие муниципалитету, и частные здания.

Принимать участие в реконструкции Торгового городка будут все муниципальные образования, напомнила Сорокина.