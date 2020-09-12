В Рязани благоустроили территорию, прилегающую к ручью Быстрец

В Рязани завершилось благоустройство территории, прилегающей к ручью Быстрец. Работы проводили специалисты МУП «РМПТС» по поручению заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова.

Как сообщает сайт администрации города, данная территория находится в ведении МУП «РМПТС». Именно это предприятие должно следить за её состоянием. В настоящее время здесь скосили траву, очистили ручей от различного мусора, восстановили изоляционный слой теплотрассы, отремонтировали ограждение. Силами Дирекции благоустройства города приведена в порядок лестница, по которой ходят горожане.

К оборудованию тепловых сетей, проходящих по территории, планируют установить защитные ограждения.