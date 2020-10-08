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В Рязани благоустраивают Комсомольский парк

Елена Лобанова

В среду, 7 октября, в Комсомольском парке состоялось выездное совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На встрече обсудили благоустройство территории, рассказали в пресс-службе городской администрации. 

После осмотре местности было принято решение установить ограждение новой спортплощадки. Кроме того, площадка для выгула собак будет оборудована дополнительными конструкциями. При этом на территории уже уложен новый асфальт и сделано освещение. 

Спортивную площадку по просьбе жителей перенесли на резиновое покрытие. В ближайшем будущем рядом поставят уличные тренажеры и горки. 

На встрече также обсудили установку камер видеонаблюдения.

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