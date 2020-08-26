В Рязани библиотека имени Есенина получит субсидии в размере 10 млн. рублей

Рязанская городская библиотека имени Есенина получит федеральные субсидии в размере 10 млн. рублей. Об этом было объявлено на заседании регионального правительства, которое в режиме конференц-связи провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Средства пойдут на пополнение книжных фондов, ремонтные работы, создание современного пространства, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам, приобретение необходимого оборудования, повышение квалификации персонала библиотеки, сообщает сайт регионального правительства.

На заседании также обсуждались изменения в областную программу «Развитие культуры и туризма». Это позволит увеличить объемы финансирования мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» по созданию в муниципалитетах модельных библиотек.