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В Рязани арестован рецидивист, подозреваемый в изнасиловании

7info
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В Рязани помещён под стражу ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление мужчина совершил поздно вечером 28 мая. На улице Гагарина в Рязани он схватил за волосы шедшую домой 41-летнюю женщину, затащил в безлюдное место и, угрожая убийством, изнасиловал. Также сообщается, что он совершил в отношении жертвы иные действия сексуального характера. 

После изнасилования подозреваемый скрылся. Женщина смогла сообщить его приметы, мужчину задержали «по горячим следам».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следствия суд принял решение отправить задержанного под стражу. 

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