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В Рязани активно ремонтируют дороги

7info
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В Рязани подрядчики приступили ко второй фазе ремонта дорог на улицах Щедрина и Высоковольтной. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Щедрина сейчас идёт фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также рабочие устанавливают бордюрный камень. На Высоковольтной работы уже завершены на 30%. Идёт укладка выравнивающего слоя асфальта, кроме того, также меняются бордюры. 

– Общая протяженность каждого участка дороги составит порядка 900 метров, – говорится в сообщении администрации Рязани. 

Продолжается ремонт и на улице Забайкальской. Там уже сделан выравнивающий слой асфальта, идёт установка бордюрного камня.

Завершить ремонт на этих участках планируется до конца сентября. 

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