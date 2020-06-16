В Рязани активно ремонтируют дороги

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В Рязани подрядчики приступили ко второй фазе ремонта дорог на улицах Щедрина и Высоковольтной. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Щедрина сейчас идёт фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также рабочие устанавливают бордюрный камень. На Высоковольтной работы уже завершены на 30%. Идёт укладка выравнивающего слоя асфальта, кроме того, также меняются бордюры.

– Общая протяженность каждого участка дороги составит порядка 900 метров, – говорится в сообщении администрации Рязани.

Продолжается ремонт и на улице Забайкальской. Там уже сделан выравнивающий слой асфальта, идёт установка бордюрного камня.

Завершить ремонт на этих участках планируется до конца сентября.