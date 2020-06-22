В РПЦ предложили создать профсоюз курьеров и назвать его в честь рязанца Сергея Захарова

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Первый замглавы Синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков предложил курьерам объединиться и назвать профсоюз в честь погибшего рязанца Сергея Захарова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Идею о создании профсоюза курьеров Щипков озвучил в эфире телеканала «Спас». Он отметил, что актёра Михаила Ефремова сейчас уже пытаются выставить не виновником аварии, а жертвой.

– Я думаю, это будет самый правильный ответ и хорошая память о погибшем человеке, – сказал Щипков.

Напомним, уроженец Рязанской области Сергей Захаров, работавший курьером в Москве, погиб в ДТП с участием нетрезвого артиста Михаила Ефремова. Захарова похоронили на родине в селе Кузьминки Рыбновского района.