В России ввели уголовную ответственность за «информационные вбросы»

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Бурное развитие информационных технологий, стремительная информатизации общества, повсеместное использование для общения социальных сетей, мессенджеров и иных программно-аппаратных средств, диктует необходимость принятия государством дополнительных мер, направленных на недопущение дестабилизации общественного порядка, в том числе путем «информационных вбросов».

Уголовный кодекс Российской Федерации с момента его принятия предусматривал ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ).

Федеральным законом от 01.04.2020 №100-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введены новые нормы, предусматривающие ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации.

Так, статьей 207.1 УК РФ предусмотрена ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Санкцией статьи 207.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет.

Тем же Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 207.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью либо смерть человека, либо иные тяжкие последствия.

За совершение указанного деяния, повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью человека, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Подготовлено прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области Борисом Маториным