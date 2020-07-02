В России не исключают перенос начала учебного года из-за коронавируса

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Учебный год в России может начаться на 2 месяца позже или в дистанционном формате. Об этом заявил заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев. Такая ситуация допускается в случае наступления второй волны коронавируса.

Не исключается и тот факт, что карантин могут вводит в отдельных регионах в зависимости от числа заболевших.

Афанасьев напомнил, что уже сегодня вузы могут по решению ученого совета перенести начало учебного года. Вариант с дистанционным обучением Афанасьев назвал совсем критическим, сообщает РИА Новости.

Замминистра заявил, что министерство готово к любому варианту развития событий, но как основной рассматривает начало учебного года 1 сентября в привычном формате.

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