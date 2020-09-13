В Роспотребнадзоре пояснили, как школы будут работать в 2021 году

Специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы, заданные во время «горячей линии», организованной «Российской газетой».

В том числе и на вопрос о том, как в условиях пандемии коронавируса школы будут работать в 2021 году.

СанПиН действуют до 1 января 2021 года, но отменять их после этой даты обязательно не будут. По словам начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирины Шевкун, школы будут работать в особых условиях до того момента, пока эпидситуация в России не нормализуется. При этом будут должны выполняться все предписания Роспотребнадзора.

Когда будут сняты ограничения, сказать пока нельзя. Более того, в каждом регионе ситуация развивается по-своему.

На вопрос о том, где брать деньги на выполнение санитарных правил, представители Роспотребнадзора ответили, что их ведомство выделением финансов не занимается. При этом в ряде регионов вопрос решается успешно. Также специалисты заявили, что и ранее рекомендовали использовать обеззараживатели в период подъёма заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Если сразу поставить рециркуляторы во всех классах нет возможности, в первую очередь их необходимо установить в местах массового скопления школьников. Например, в столовых.

Также представители ведомства прокомментировали информацию о том, что школьники вынуждены сидеть на переменах в классах.

Ирина Шевкун отметила, что делать это не обязательно. Обязательным условием является то, чтобы ученики из разных классов на перемене не пересекались друг с другом. Поэтому, выходить в коридор нужно, но соблюдая необходимый порядок. Тем более, что классы необходимо регулярно проветривать.