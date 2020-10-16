Пятница, 16 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В РНПК объяснили, почему завод не является причиной отвратительного запаха в Рязани

Елена Лобанова

Тема экологии и, в частности, чистого воздуха всегда была острой для Рязани. Город буквально окружен многочисленными заводами и предприятиями, которые могут быть виновниками загрязненного атмосферного воздуха. При этом многие местные жители уверены, что главной причиной запаха фекалий в Рязани является деятельность РНПК. 

Рязанская нефтеперерабатывающая компания не раз утверждала, что она не является виновником отправительного аромата в городе. В пятницу, 16 октября, в пресс-службе предприятия рассказали «Интерфаксу», почему РНПК не причастна к загрязнению воздуха. 

В компании пояснили, что специалисты завода ежедневно проводят замеры воздуха на соответствие экологическим нормам. За несколько дней, с начала октября, было сделано 3 000 анализов по основным показателям. При этом превышения ПДК в зоне предприятия не обнаружили. 

— В рамках своих социальных обязательств компания ежегодно выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. Также наши затраты на перевооружение и реконструкцию очистных сооружений с 2013 по 2019 годы превысили 400 млн рублей, что позволило повысить эффективность работы городских очистных сооружений и снизить нагрузку на окружающую среду города, — объяснили в пресс-службе предприятия. 

РНПК — не единственный завод в Рязани. На территории города расположены такие предприятия, как АО «Русская кожа», ООО «ТЕХНО», ООО «Трансфлекс», Окская птицефабрика. Помимо заводов и фабрик рядом с городом находятся и переполненные мусорные полигоны, которые не раз становились причиной неприятного запаха на окраинах.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском районе «Роща» обнаружили труп

Новости Рязани
В пятницу, 16 октября, в Рязани возле Полетаевского рынка обнаружили труп. Сообщения об этом появились в группе ВК "Криминальные новости Рязани и...
Узнать больше

В РНПК объяснили, почему завод не является причиной отвратительного запаха в Рязани

Новости Рязани
Тема экологии и, в частности, чистого воздуха всегда была острой для Рязани. Город буквально окружен многочисленными заводами и предприятиями, которые могут быть...
Узнать больше

В Московском районе Рязани перекроют две улицы из-за дорожных работ

Администрация
В Московском районе на двух улицах ограничат движение из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.  Так, на участке по...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 17 октября 11.00 – Музыкальный фестиваль, посвященный воплощению творчества С.А. Есенина в музыке «Откроем томик Есенина…» в...
Узнать больше

Правительство объявило 31 декабря выходным днём

Новости Рязани
Правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днём. Такое постановление подписал Михаил Мишустин. Выпадающие на субботу и воскресенье...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются резкие ночные похолодания

Новости Рязани
Пресс-служба регионального управления МЧС предупредила рязанцев о резком ночном похолодании.  Так, в субботу, 17 октября, температура на территории Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+