В РНПК объяснили, почему завод не является причиной отвратительного запаха в Рязани

Тема экологии и, в частности, чистого воздуха всегда была острой для Рязани. Город буквально окружен многочисленными заводами и предприятиями, которые могут быть виновниками загрязненного атмосферного воздуха. При этом многие местные жители уверены, что главной причиной запаха фекалий в Рязани является деятельность РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания не раз утверждала, что она не является виновником отправительного аромата в городе. В пятницу, 16 октября, в пресс-службе предприятия рассказали «Интерфаксу», почему РНПК не причастна к загрязнению воздуха.

В компании пояснили, что специалисты завода ежедневно проводят замеры воздуха на соответствие экологическим нормам. За несколько дней, с начала октября, было сделано 3 000 анализов по основным показателям. При этом превышения ПДК в зоне предприятия не обнаружили.

— В рамках своих социальных обязательств компания ежегодно выделяет 860 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений. Также наши затраты на перевооружение и реконструкцию очистных сооружений с 2013 по 2019 годы превысили 400 млн рублей, что позволило повысить эффективность работы городских очистных сооружений и снизить нагрузку на окружающую среду города, — объяснили в пресс-службе предприятия.

РНПК — не единственный завод в Рязани. На территории города расположены такие предприятия, как АО «Русская кожа», ООО «ТЕХНО», ООО «Трансфлекс», Окская птицефабрика. Помимо заводов и фабрик рядом с городом находятся и переполненные мусорные полигоны, которые не раз становились причиной неприятного запаха на окраинах.