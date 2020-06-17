В РГУ имени Есенина подвели итоги конкурса «Россия-2050»

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В зале заседаний Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов конкурса «Россия-2050», концептуальной основой которого стала «Стратегия народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года», разработанная Всемирным Русским Народным Собором.

Конкурс творческих работ «Россия–2050» стартовал в марте 2020 года и был инициирован президентом Финансово-промышленной компании «Инвест» Игорем Владимировичем Коськиным в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина. Именно поэтому участниками конкурса могли стать только студенты РГУ.

Конкурс студенческих работ был посвящён актуальным вопросам социально-экономического развития России и формированию будущей стратегии развития государства. Работы выполнялись индивидуально или коллективно в составе не более трёх человек.

В творческой работе участник должен был изложить своё видение вариантов сценариев будущего России через несколько десятков лет, обосновать свой сценарий, опираясь на тенденции социального и экономического развития, описывая возможные пути их изменений.

Конкурс проходил в несколько этапов. Вначале ребята должны были оставить заявку на участие, обозначив будущую тему работы и предоставив информацию о себе. Затем участники присылали сами работы, а экспертное жюри оценивало их по утверждённым критериям. Лучшие работы были представлены на очную защиту, которая проходила в онлайн формате на платформе Zoom.

На участие в конкурсе было подано более 100 заявок, присланы и одобрены для участия в заочном этапе 43 проекта. 19 из них прошли во второй этап конкурса и приняли участие в очной защите, где компетентное жюри из числа руководителей предприятий холдинга и руководства университета при участии первых лиц организаторов – Игоря Владимировича Коськина, президента ФПК «Инвест» и Андрея Ивановича Минаева, ректора РГУ имени С.А. Есенина – определило лауреатов конкурса и обладателей специальных призов.

В торжественном подведении итогов конкурса, прошедшем 15 июня 2020 года в онлайн формате на платформе Zoom, приняли участие ректор РГУ Андрей Иванович Минаев, проректоры университета, депутат Рязанской областной Думы, председатель Совета директоров ФПК «Инвест» и ГК «Точинвест» Александр Александрович Жукаев, депутат Рязанской городской Думы, председатель Совета директоров Группы компаний «Теплоприбор» Галина Владимировна Трушина, депутат Рязанской городской думы, председатель совета директоров Группы компаний «Барс» Александр Иванович Лемдянов, руководитель Группы компаний «Точинвест» Илья Сергеевич Болотов, помощник президента холдинга ФПК «Инвест» по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Сергеевна Рулева, директор по правовым вопросам ФПК «Инвест» Елена Алексеевна Акимкина, директора институтов и деканы факультетов вуза, научные руководители и сами конкурсанты.

Лауреатом конкурса 1 степени признан студент 3 курса факультета экономики, направление подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» Кирилл Редичев. В своей работе «Город-2050» Кирилл предположил, что в соответствии с правилом трёх сигм будет определена оптимальность городов по численности населения. Математическое ожидание распределения Гаусса покажет, в какой стадии находится сам процесс развития городов России. Денежное вознаграждение – 100 000 рублей.

Лауреатом конкурса 2 степени стала студентка 4 курса естественно-географического факультета, направление подготовки «Биология», профиль «Биоинженерия и биотехнология» Надежда Сарайкина. Она представила проект «Зелёные технологии как вектор экологически устойчивого развития страны». Денежное вознаграждение – 80 000 рублей.

Лауреатом конкурса 3 степени признана студентка 1 курса института психологии, педагогики и социальной работы, направление подготовки «Социальная работа», профиль «Психосоциальная работа с населением» Ангелина Грязева. Её проект – «Дорогие мои старики – Сфера социальной практики: Социальный проект функционирования социальных учреждений с привлечением будущих специалистов в области социальной работы». Денежное вознаграждение – 60 000 рублей.

Ещё восемь работ получили специальные призы от организаторов конкурса. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными призами от организаторов и включены в кадровый резерв предприятий холдинга ФПК «Инвест». Авторы лучших работ получат возможность прохождения стажировок и трудоустройства. Написание конкурсных работ «Россия–2050» учитывается при промежуточной аттестации студентов, в случае соответствия тематики заявленной работы изучаемым дисциплинам в рамках освоения основной образовательной программы в университете.

Приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина Андрея Ивановича Минаева всем участникам и научным руководителям объявлена благодарность.

Президент холдинга «Инвест» Игорь Владимирович Коськин считает, что главный ресурс любой компании – это люди. «Предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах и грамотных специалистах, именно поэтому так важна консолидация работодателя и образовательного учреждения. Новые проекты и идеи помогут сделать сотрудничество ещё более эффективным и продуктивным. Мы планируем сделать конкурс «Россия–2050» ежегодным, привлекая к участию студентов других вузов, и уверены, подобные конкурсы мотивируют нашу молодёжь мыслить стратегически, но в то же время максимально приближенно к реальности и к конкретным сферам нашей жизни, способствуют формированию активной гражданской позиции, что исключительно важно для будущего нашей страны».

Более подробно прочитать про всех участников и их проектные работы на официальном сайте Журнала ФПК «Инвест».