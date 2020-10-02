В рамках поэтического митинга рязанцы прочли стихи у памятника Есенину

В пятницу, 2 октября, на набережной реки Трубеж, возле памятника рязанскому поэту С.А. Есенину состоялся поэтический митинг.

Мероприятие было посвящено 125-летию со дня рождения великого поэта. Почтить память Есенина пришли представители творческих союзов, литературных объединений, а также простые любители поэзии.

— Наш поэтический митинг стал важнейшей составляющей частью есенинской недели наряду с всероссийским праздником поэзии и международной есенинской конференцией, — отметил ведущий мероприятия.

Старт митингу дала главный хранитель государственного музея-заповедника С.А. Есенина Марина Горожанова. Она поздравила всех с праздником от имени директора музея и всего коллектива.

— Наша организация целенаправленно занимается сохранением и популяризацией есенинского наследия. Мы регулярно пополняем фондовые коллекции новыми артефактами и занимаемся экспозиционно-выставочной деятельностью. В этом нам помогает правительство Рязанской области, министерство культуры и туризма региона. К сожалению, в этом году многие мероприятия были перенесены в интернет-пространство, но это только привлекло новых почитателей таланта Есенина, — рассказала Горожанова.

Также сотрудница музея пригласила всех желающих 3 октября посетить праздник в селе Константиново.

После возложения цветов к памятнику Есенина, местные поэты прочитали как произведения знаменитого рязанца, так и стихи собственного сочинения. На мероприятии также выступили и ученики лицея №4.