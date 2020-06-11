В районе Скопинского ММЦ прорвало канализацию

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10 июня сотрудники «Скопинского ММЦ» заметили вытекающую из-под земли воду на участке, прилегающем к территории поликлиники. Как позже выяснилось, произошел порыв канализационной трубы. Незамедлительно были приняты меры по устранению проблемы. На место выехала бригада слесарей МКП «Жилсервис».

– Обнаружив проблему, сразу вызвали мастеров. Прибывшие к месту происшествия рабочие провели все необходимые меры. Выражаю благодарность за оказанную помощь администрации района, – сказал начальник хозяйственного отдела «Скопинского ММЦ» Михаил Мещеряков.







