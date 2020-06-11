В пятницу в Рязани состоятся ярмарки

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На это неделе ярмарки выходного дня в Рязани пройдут не в субботу, а в пятницу, 12 июня, в День России!

В минувшую субботу ярмарки выходного дня возобновили работу на традиционных площадках в Рязани: возле Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской. Ярмарки организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в частности: расстояние между торговыми местами увеличено до 4 метров, а продавцы теперь обязаны использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.

В связи с увеличением расстояния между торговыми палатками, увеличилась и территория ярмарок. Так, ярмарка возле Центрального рынка расширилась на другую сторону улицы Маяковского, на территорию Центрального рынка (возле Екатерининской церкви), в этой части теперь организована торговля мясом (свинина, говядина, мясо птицы), яйцом, хлебом и хлебобулочными изделиями.