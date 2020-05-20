На нескольких улицах Рязани отключат свет

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В пятницу, 22 мая, на нескольких улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за ремонта воздушной линии без света с 09.30 до 15.15 останутся дома с 1 по 21, со 2 по 46 на улице Элеваторной; дома со 121 по 185 (нечётная сторона) на улице Коняева; дома с 1 по 12 на улице Элеваторный заулок; дома с 1 по 39 на улице Московский заулок; а также дома со 109 по 141 (нечётная сторона) на Московском шоссе.

Работы производит МУП «РГРЭС».