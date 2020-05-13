В пяти отделениях почтовой связи Рязанской области доступно обслуживание по предварительной записи

Записаться заранее на обслуживание в Рязанские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.
На сегодняшний день сервис доступен в 5 отделениях почтовой связи, 3 из них расположены в Рязани, остальные в Рязанской области.
Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.
Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.
«Обслуживание по предварительной записи имеет неоспоримое преимущество. Клиент может получить почтовые услуги в назначенное время не ожидая очереди», — прокомментировал директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.
Услуга уже доступна в 5 почтовых отделениях, а именно:
390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49)
390044 (г. Рязань, ул. Крупской, д. 19, к.1)
390048 (г. Рязань, ул. Новоселов, д.31)
391300 (Рязанская обл., г. Касимов, ул. Ленина, д.13)
391800 (Рязанская обл., г. Скопин, ул. Комсомольская, д.1)
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