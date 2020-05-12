В Путятинском районе произошло ДТП с летальным исходом

В День Победы, 9 мая, в Путятинском районе произошло ДТП. Около 5 часов утра на 299-м километре автодороги М5 «Урал» житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Опель Мерива», совершил наезд на левое по ходу движения металлическое ограждение.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 56-летний водитель превысил допустимую скорость.
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Его 73-летняя пассажирка была доставлена в больницу.
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