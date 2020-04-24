В Пронском районе зять чуть не зарезал тёщу

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Сотрудники полиции Пронского района предотвратили убийство. 57-летняя жительница Новомичуринска заявила, что зять угрожает ей убийством.

Как рассказала женщина, муж её дочери начал злоупотреблять спиртным. В вечер, чуть не закончившийся трагически, он снова вернулся домой пьяным. Тёща высказала зятю претензии. Разгорелась ссора, в ходе которой мужчина схватился за кухонный нож. Он начал угрожать тёще, и та обратилась в полицию.

Участковые приехали быстро и усмирили пьяного дебошира.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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