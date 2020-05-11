В Пронском районе напали на таксиста

В Пронском районе двое нетрезвых мужчин напали на таксиста. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
ЧП произошло в понедельник, 11 мая, около 5 часов утра. Таксист приехал на вызов в село Маклаково, но до места доехать не смог. Его перехватили двое нетрезвых молодых людей и потребовали везти их в Скопин. Получив отказ, дебоширы полезли в драку.
Водитель достал из багажника молоток и попытался отбиться. Одному из нападавших он ударил по голове, но силы оказались неравны. В итоге нетрезвые граждане отобрали у мужчины молоток и разбили ему машину. У «Логана» повреждены капот и лобовое стекло.
Таксист написал заявление в полицию.
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