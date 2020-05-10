Воскресенье, 10 мая, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Пронске уставший водитель снёс бетонный столб

7info

Губернатор рассказал, сколько рязанцев работают в Москве

Новости Рязани
По официальным данным, в Москве сейчас работает около 90 тысяч рязанцев. Об этом, во время общения с волонтёрами-медиками, сообщил губернатор Рязанской области...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём Победы

Новости Рязани
Дорогие ветераны! Уважаемые рязанцы! От лица Рязанского отделения Сбербанка я хочу поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной...
Узнать больше

Депутаты Рязанской гордумы помогают пожилым людям на самоизоляции

Власть
Депутаты Рязанской городской Думы помогают пожилым людям на самоизоляции.Об этом сообщает сайт гордумы. Депутат Светлана Ворнакова приняла участие в работе городского Call-центре «Горячая линия для...
Узнать больше
-

В субботу, 9 мая, около 18 часов в Пронске произошло серьёзное ДТП – автомобиль Subaru снёс бетонный столб. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Машиной управлял житель Новомичуринска, 1958 года рождения. Мужчина был трезв. Он объяснил, что сильно устал, так как отвозил в Рязань мать, у которой подозрение на инсульт. 

По словам водителя, он только на миг взглянул на часы, после чего оказался на встречной обочине и врезался в опору линии электропередач. Столб удара не выдержал и рухнул на машину.

К счастью, мужчина не пострадал, а вот его автомобиль получил серьёзные повреждения. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Коронавирус Рязань
Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).
Узнать больше

В Пронске уставший водитель снёс бетонный столб

Новости Рязани
В субботу, 9 мая, около 18 часов в Пронске произошло серьёзное ДТП – автомобиль Subaru снёс бетонный столб. Об этом сообщил сайт...
Узнать больше

Выпускники Рязанского училища ВДВ принимают поздравления

Новости Рязани
9 мая в Рязанском десантном училище состоялся 139-й выпуск офицеров. Военный вуз окончили 460 человек. Среди них – 14 девушек.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Коронавирус Рязань
Напомним, по состоянию на 11.30 10 мая в регионе коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 1744 человек (1648 + 96).
Узнать больше

В День Победы в рязанском десантном училище провели выпускной

Новости Рязани
9 мая в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова состоялся 139-й торжественный выпуск офицеров. В этом году Рязанское десантное училище окончили 460 человек....
Узнать больше

Полицейские выстроили цифру 75 из автомобилей в центре Рязани

Новости Рязани
Ко Дню Победы сотрудники полиции в Рязани провели акцию. На пустой площади Победы они выстроили цифру 75 из своих автомобилей. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+