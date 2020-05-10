В Пронске уставший водитель снёс бетонный столб

В субботу, 9 мая, около 18 часов в Пронске произошло серьёзное ДТП – автомобиль Subaru снёс бетонный столб. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Машиной управлял житель Новомичуринска, 1958 года рождения. Мужчина был трезв. Он объяснил, что сильно устал, так как отвозил в Рязань мать, у которой подозрение на инсульт.
По словам водителя, он только на миг взглянул на часы, после чего оказался на встречной обочине и врезался в опору линии электропередач. Столб удара не выдержал и рухнул на машину.
К счастью, мужчина не пострадал, а вот его автомобиль получил серьёзные повреждения.
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