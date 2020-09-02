В Пронске четверо парней задержали рецидивиста, напавшего на продавца

Около семи часов вечера, в пятницу 28 августа, подозрительный покупатель магазина в Пронске, на улице Есенина, воспользовавшись отсутствием людей, умудрился запрыгнуть на высокую стеклянную витрину, на которой стояла касса. Он оказался лицом к лицу с продавцом. Женщина от испуга завизжала и бросилась к выходу. Злоумышленник ринулся за ней на улицу. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Четверо молодых людей увидели, что за продавцом гонится мужчина, и, не раздумывая, бросились за ним. Злоумышленник, заметив бегущих к нему ребят, обогнул магазин и кинулся наутек в сторону детского сада. По словам очевидцев, у мужчины был нож, который он во время бегства выбросил.

На крики прибежала заведующая магазином, живущая по соседству.

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– Пока я набирала номер телефона полиции, кто-то остановил машину ГИБДД, – рассказала она. – Тем временем ребята поймали беглеца, а патрульные надели на него наручники. Увидев татуировки, поняли, что мужчина из бывших заключенных. Да он и не скрывал, что за плечами четыре «ходки» за грабеж и разбой и что он в бегах.

– Мы прятались от дождя на автобусной остановке рядом с магазином, – рассказывает один из друзей, задержавших рецидивиста. – Услышав крики, бросились на помощь, –Поймали беглеца у детского сада, шустрым оказался, успел перемахнуть два забора.