В программу развития населённых пунктов Рязанской области внесли изменения

Внесены корректировки в программу «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов». Постановление об этом во вторник, 21 апреля, подписал губернатор Николай Любимов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Изменения касаются объёмов финансирования программы. В частности, в 2020 году на эти цели из бюджета Рязанской области будет выделено 451,6 млн рублей, из федерального бюджета – более миллиарда рублей.
Полностью с документом можно ознакомиться здесь.
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