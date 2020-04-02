В правительстве Рязанской области обсудили ситуацию в АПК региона

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2 апреля Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства региона Дмитрием Филипповым. Обсуждалось текущее положение в агропромышленном комплексе, условия работы аграриев в период режима повышенной готовности, объявленного в Рязанской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По словам зампреда Дмитрия Филиппова, в этом году весенние полевые работы начались на три недели раньше обычных сроков. Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом, сельхозтоваропроизводители не прекращают свою деятельность. Ведется подкормка озимых культур и многолетних трав, боронование для сохранения в почве влаги. Аграрии 18 районов приступили к севу ранних яровых зерновых культур и однолетних трав. В Александро-Невском районе начали сев сахарной свеклы и рапса, в Пронском – сев горчицы.

«Для координации действий и решения возникающих вопросов создан оперативный штаб. Минсельхоз области ведет ежедневный мониторинг обеспечения хозяйств семенами, удобрениями, нефтепродуктами, запасными частями для техники и другим. Вся сельхозтехника подготовлена», – сказал заместитель Председателя регионального Правительства.

В молочном и мясном животноводстве сохраняется положительная динамика производства. Валовый надой молока составляет 1291 тонн в сутки, что на 167,2 тонн больше, чем в прошлом году. Сервисные организации по обслуживанию животноводческих комплексов работают в штатном режиме.

Николай Любимов особо отметил, что важно своевременно обеспечить сельхозтоваропроизводителей средствами господдержки для качественного проведения посевной кампании в оптимальные сроки. Эта работа должна вестись в тесном контакте с банковским сектором, федеральными ведомствами. Губернатор подчеркнул, что Правительство Рязанской области в режиме повышенной готовности из-за коронавируса в максимально плотном взаимодействии с федеральным центром реализует комплекс ограничительных мер, которые на сегодня позволяют сдерживать распространение инфекции и эффективно минимизировать негативное влияние на экономику региона.

В рамках встречи обсуждалась потребность предприятий пищевой отрасли региона в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и оборудовании для производственных нужд. Сейчас в сфере АПК продолжают трудиться более 9 тыс. человек. Для доставки готовой продукции и сырья задействовано свыше полутора тысяч единиц транспорта. Речь также шла о резервах мощностей по увеличению производства, обеспечении населения основными продуктами питания. Зампред областного Правительства сообщил, что продовольственный запас региона не снижается и рассчитан минимум на два месяца, проводится ежедневный мониторинг, позволяющий контролировать эти вопросы. Все предприятия работают в штатном режиме с соблюдением необходимых мер, направленных на обеспечение бесперебойного графика работы.

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