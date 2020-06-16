В посёлке Ворошиловка появится современная игровая площадка

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В этом году в поселке Ворошиловка появится современная детская игровая площадка. С инициативой выступили местные жители. Они приняли участие в программе местных инициатив. Будущая площадка с ударопоглащающим покрытием понравится детям разного возраста.

– Уверены, это будет любимое место отдыха в поселке, – отметила заместитель председателя комитета ТОС поселка Ворошиловка Лидия Балакина.

16 июня на ул. Старореченской активисты встретились с подрядчиками и представителями администрации города. Как сообщает сайт администрации города, работы будут контролировать управление благоустройства и общественники.