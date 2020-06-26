В посёлке Приокский в Рязани автомобиль сбил пешехода

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В четверг, 25 июня, в 17.15 на улице Октябрьской в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, у дома №53 автомобиль «Лада Калина» под управлением 39-летнего жителя Рязанского района сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 27-летнего жителя Рязани.

Пешеход получил травмы. С места ДТП его доставили в больницу.

Проводится проверка.