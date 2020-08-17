В посёлке под Рязанью рецидивист забил насмерть своего знакомого

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения 11 августа 2020 года в квартире одного из домов, расположенных в посёлке Стенькино Рязанского района, тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил сайт ведомства.

В ходе проведенного осмотра места происшествия следователями были обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы преступления, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств, а также грамотно спланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель.

По данным следствия, днем 11 августа 2020 года двое ранее знакомых между собой мужчин встретились в квартире их общего знакомого в поселке Стенькино Рязанского района. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил своего знакомого, 35-летнего жителя Рязани, причинив ему телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

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В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.