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Новости РязаниПроисшествия

В посёлке под Рязанью рецидивист забил насмерть своего знакомого

7info

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения 11 августа 2020 года в квартире одного из домов, расположенных в посёлке Стенькино Рязанского района, тела мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил сайт ведомства. 

В ходе проведенного осмотра места происшествия следователями были обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы преступления, имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу. Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств, а также грамотно спланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель.

По данным следствия, днем 11 августа 2020 года двое ранее знакомых между собой мужчин встретились в квартире их общего знакомого в поселке Стенькино Рязанского района. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил своего знакомого, 35-летнего жителя Рязани, причинив ему телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

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В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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