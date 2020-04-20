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В понедельник в 9 районах Рязанской области отключили электричество

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В понедельник, 20 апреля, в девяти районах Рязанской области запланировано отключение электричества. График плановых отключений опубликован на сайте «Россети Центр и Приволжье».

Согласно графику свет будут отключать в следующих районах.

Сараевский район:

  • село Ламино, село Борец, поселок Зеркальные Пруды, село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

  • деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

  • деревня Ситьково — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

  • село Борки, село Тырново — с 09:00 до 17:00;
  • село Тимошкино — с 13:00 до 15:00.

Рязанский район:

  • село Казарь, село Семкино, село Долгинино, поселок Мурмино — с 09:00 до 17:00;
  • село Поляны — с 10:00 до 14:00;
  • село Алеканово — с 10:30 до 15:30.

Пронский район:

  • село Панкино — 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

  • поселок Ибердский — с 09:00 до 16:00.

Спасский район:

  • село Добрый Сот, деревня Ерофеевская Слобода, поселок Маяк, село Огородниково, деревня Острая Лука, село Перкино, село Троица — с 10:00 до 14:00.

Пителинский район:

  • село Потапьево — с 12:00 до 17:00.
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