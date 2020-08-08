В понедельник холодную воду отключат в детском саду и нескольких жилых домах Рязани

В понедельник, 10 августа, в Рязани будут проводить работы на водопроводе. В связи с этим отключат холодную воду на двух улицах, сообщает сайт администрации.

Холодной воды не будет на ул. Зубковой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 4, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6б, д. 6а, д. 10а, д. 10б, д. 10в, ул. Советской Армии, д. 26 корп. 1. Без воды придётся обходиться сотрудникам и воспитанникам детского сада №118.

Отключение продлится с 9.00 до 17.00.