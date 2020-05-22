В поликлинике №14 создали колл-центр

В регистратуре рязанской поликлиники №14 организовали колл-центр, чтобы улучшить работу регистратуры. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Главный врач поликлиники Андрей Мартынов отметил, что работа со звонками до настоящего времени была слабым звеном регистратуры, так как медицинские регистраторы обязаны одновременно работать с документацией, оформлять пациентов и отвечать на звонки. Пациенты часто жаловались на невозможность дозвониться, и новое руководство медучреждения решило модернизировать службу.
Для этого в регистратуру поликлиники приняли двух администраторов, которые взяли на себя телефонные обращения. Главврач отмечает, что пациенты уже положительно оценили нововведение.
Напомним, поликлиника №14 недавно стала структурным подразделением Рязанской областной клинической больницы.
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