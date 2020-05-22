Пятница, 22 мая, 2020
11 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В поликлинике №14 создали колл-центр

Вера Бочкова
-

В регистратуре рязанской поликлиники №14 организовали колл-центр, чтобы улучшить работу регистратуры. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Главный врач поликлиники Андрей Мартынов отметил, что работа со звонками до настоящего времени была слабым звеном регистратуры, так как медицинские регистраторы обязаны одновременно работать с документацией, оформлять пациентов и отвечать на звонки. Пациенты часто жаловались на невозможность дозвониться, и новое руководство медучреждения решило модернизировать службу.

Для этого в регистратуру поликлиники приняли двух администраторов, которые взяли на себя телефонные обращения. Главврач отмечает, что пациенты уже положительно оценили нововведение.

Напомним, поликлиника №14 недавно стала структурным подразделением Рязанской областной клинической больницы.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

«Оголившуюся» медсестру штрафовать на стали

Новости Рязани
Напомним также, что ранее директор макрорегиона «Центр» Telе2 Денис Маликов сообщил, что оператор готов подарить медсестре три года бесплатной связи.
Узнать больше

В Рязанской области вновь ожидаются заморозки

Новости Рязани
По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 23 мая, в также в утренние часы местами ожидаются заморозки до -2...0°С.
Узнать больше

В поликлинике №14 создали колл-центр

Новости медицины
В регистратуре рязанской поликлиники №14 организовали колл-центр, чтобы улучшить работу регистратуры. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. Главный врач поликлиники Андрей Мартынов отметил, что работа...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Руководители рязанских больниц объяснили, почему не все врачи получили «президентские» выплаты

COVID-19
В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями медицинских учреждений Рязанской области. Совещание состоялось в формате видеоконференции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

COVID-19
Сайт Стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о заболеваемости COVID-19 по России в целом и по каждому региону. В Рязанской области...
Узнать больше

Николай Любимов: Мы рассчитываем, что вышли на плато

Власть
Власти Рязанской области рассчитывают, что в ситуации с коронавирусом вышли на плато. Об этом во время онлайн-конференции с руководителями стационарных учреждений социального...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+