В полиции уточнили подробности тройного ДТП в Рязани

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В четверг, 9 апреля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло тройное ДТП. Как ранее сообщало РИА «7 новостей», в 8:45 рядом с домом №5 по Касимовскому шоссе 33-летний столкнулись «Дэу Нексиа», «Киа Спортейдж» и «Митсубиши Лансер».

По данным ГУМВД России по Рязанской области, водитель «Дэу Нексиа» не соблюдал дистанцию, что и стало причиной столкновения. 33-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель «Киа Спортейдж» получит травмы и обращался за медпомощью.

За вождение в нетрезвом виде ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.