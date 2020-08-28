В полиции прокомментировали ДТП с машиной ДПС в Рязани

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области прокомментировала ДТП с участием машины ДПС в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 28 августа, в 07.05 на перекрёстке улиц Есенина и Грибоедова в Рязани. Столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД «Шкода Октавия» и «Дэу Нексия».

Сообщается, что машина ДПС ехала по улице Грибоедова. Сотрудники ГИБДД двигались по служебным нуждам с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом. В этот момент и произошло столкновение с легковым автомобилем «Дэу Нексия».

– В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка, – отмечается в сообщении пресс-службы.