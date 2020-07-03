В почтовых отделениях Рязанской области доступно оформление полисов ОСАГО

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В почтовых отделениях Рязанской области теперь возможно оформление полисов ОСАГО. Автовладельцы смогут воспользоваться услугой в большинстве отделений региона.

Партнерами Почты России выступают страховая компания Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». Клиенты смогут изучить предложения различных компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия.

Специалистами Почты России была реализована уникальная технология онлайн взаимодействия со страховыми компаниями – после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос страховщикам и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, а клиент сможет выбрать оптимальный вариант.

Для оформления Полиса потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег. №, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.

«Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан России. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков. – Почта России стремится наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни россиян, как в больших городах, так и в малых населенных пунктах».