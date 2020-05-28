В Пителинском районе перевернулся автомобиль

В среду, 27 мая, в Пителинском районе Рязанской области произошло ДТП. На 85-м километре автодороги «Шацк-Сасово-Касимов» перевернулся автомобиль «НИССАН МУРАНО».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 35-летний водитель превысил допустимую скорость. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Водителю понадобилась помощь врачей.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств данного происшествия.
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