В ПФР рассказали, как получить обещанные 10 тысяч на детей

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В отделении Пенсионного фонда РФ в Рязанской области уточнили порядок выплат денег на детей.

В соответствии с Указом Президента РФ расширены меры поддержки российских семей с детьми. Нововведения касаются предоставления ежемесячных выплат в сумме 5 тысяч рублей за каждого ребёнка, а также новой выплаты в сумме 10 тысяч рублей.

Ранее право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь на детей до 3 лет имели только семьи с правом на материнский капитал. ПФР уже перечислил ежемесячные выплаты по заявлениям Рязанцев, поступившим в апреле. Всего специалисты обработали 12,4 тысячи заявлений. В общей сумме выплачено 75 миллионов рублей. Теперь по Указу Президента к гражданам с правом на выплату относятся ещё и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года вне зависимости от права на материнский капитал.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату с 1 июня в размере 10 тыс. рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

Заявления на предоставление выплат в 5 и 10 тысяч рублей будут приниматься до 1 октября этого года.

За ежемесячной выплатой в 5 тысяч можно обратиться дистанционно, — через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет на Официальном сайте ПФР (es.pfrf.ru), либо лично – в клиентской службе ПФР или Многофункциональном центре. В связи с эпидемиологической обстановкой приём в клиентских службах ПФР ведётся только по предварительной записи ((4912)30-30-30 или сайт Пенсионного фонда РФ).

Заявления на выплату в 10 тысяч будут приниматься дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично — в клиентских службах ПФР.