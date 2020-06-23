В период самоизоляции подача документов для оформления недвижимости сократилась на 45 %

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За апрель 2020 года Кадастровая палата приняла около 10 тысяч пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав, что на 45 % ниже, чем среднемесячный показатель I квартала 2020 года. По мнению экспертов, основной причиной такого снижения стала пандемия коронавируса.

За апрель 2020 года Кадастровая палата приняла около 10 тыс. пакетов документов для проведения учетно-регистрационных процедур. В среднем за месяц в I квартале 2020 года принималось порядка 18 тыс. пакетов документов. Снижение, таким образом, составило 45 %.

Это связано, очевидно, с пандемией коронавируса и введением мер по нераспространению инфекции, которые, как известно, включают в себя длительное закрытие МФЦ и ограничение физического приема граждан. Невзирая на то, что ряд государственных услуг – в том числе, в учетно-регистрационной сфере, – можно получить дистанционно, в целом проведение операций с недвижимостью представляется гражданам менее комфортным.

Всего за первые 4 месяца 2020 года для государственной регистрации права (ГРП) граждане подали почти 53 тыс. пакетов документов, для проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) – 7,3 тыс. пакетов документов, для проведения единой процедуры ГКУ и ГРП – 3,2 тыс.

Как подать документы не выходя из дома

Оформить недвижимость можно не выходя из дома, воспользовавшись электронными сервисами. Кроме того, граждане могут заказать услугу по выезду к заявителю с целью приема заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к ним документов, а также услугу курьерской доставки документов после осуществления ГКУ и ГРП. В период ограничительных мер при выезде сотрудниками соблюдаются все меры предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Еще одна возможность дистанционной подачи документов, предусмотренная законом, – это почтовое отправление с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

При необходимости граждане могут подать документы для оформления недвижимости и по экстерриториальному принципу: для этого открыта специальная линия для предварительной записи.

Перед подачей заявления о проведении ГКУ, ГРП, исправлении ошибок или внесении дополнительных записей в госреестр недвижимости уточнить состав пакета документов для получения нужной госуслуги можно с помощью сервиса Регистрацияпросто.

Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.