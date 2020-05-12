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В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может получить выплаты на детей

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В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о расширенных мерах поддержки семей с детьми. В Пенсионном фонде объяснили, кто и на какие выплаты имеет право.

Теперь 5000 рублей на детей до 3 лет могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года. заявления принимаются только на Портале госуслуг. Здесь появился соответствующий раздел. Для получения выплат не нужно собирать никакие справки. Достаточно только свидетельства о рождении ребёнка.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

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