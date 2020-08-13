В отделение медицинской реабилитации для детей больницы №11 поступило новое оборудование

В отделение медицинской реабилитации для детей с поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата Городской клинической больницы №11 в Рязани поступило новое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Это велосипедный тренажёр и подвес для вертикализации пациентов, которые сами не ходят и не могут находиться в вертикальном положении. С помощью него детям очень удобно заниматься и разрабатывать двигательные навыки

Также в отделение поступил подъёмник для перемещения пациентов по лестнице.