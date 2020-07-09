В одном из посёлков Рязани отметили День семьи любви и верности

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В рязанском посёлке Смайлино состоялся праздничный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Организаторами выступили член совета общественной палаты Рязани Лилия Кривцова и заместитель директора школы «Гармония» Андрей Хаджиев. В начале мероприятия организаторы обратились к собравшихся с приветственным словом: рассказали о истории праздника, пожелали всем собравшихся любви, добра, стабильной и счастливой жизни.

Далее в течении часа при 32 градусной жаре ряд песен исполнил почётный работник общего образования, российский музыкант и композитор Александр Костенко с супругой Светланой. Репертуар был подобран согласно отмечаемому празднику. Зрители активно подпевали супругам.

После концерта организаторы и музыканты подарили детям кондитерские наборы.

Праздник прошёл весело и задорно.