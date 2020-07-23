В областной Думе состоялись публичные слушания по исполнению бюджета региона за 2019 год

В заседании, которое прошло в четверг, 23 июля, приняли участие депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений, жители.

О макроэкономических показателях исполнения областного бюджета присутствующим рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. В частности она подчеркнула, что в 2019 году наблюдались позитивные тенденции в экономике и в исполнении регионального бюджета.

– Промышленность сработала с ростом на 4,9% к 2018 году, что выше показателя по стране на 2,6 процентных пункта, – сообщила Светлана Горячкина. – Положительная динамика достигнута практически во всех основных отраслях. В сельском хозяйстве производство продукции увеличилось на 16,6%, в строительстве – на 8,5%, объем инвестиций в основной капитал возрос на 6,4% и составил более 69,2 млрд. рублей.

По ее словам, повышение на 7% собственных доходов бюджета и четкие приоритеты в расходовании средств позволили выполнить действующие обязательства и софинансировать мероприятия в рамках национальных проектов в социальной сфере, создании комфортной среды, улучшении состояния автодорог, поддержке предпринимательства и повышении производительности труда.

С основным докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Прозвучало, что основные задачи, которые ставило правительство области в 2019 году, выполнены. Прежде всего, это обеспечение сбалансированности бюджета и сокращение государственного долга. Доходы исполнены в сумме 59,5 млрд. рублей, расходы составили 58,8 млрд. рублей, профицит – 692 млн. рублей. Главными источниками пополнения бюджета традиционно оставались налог на доходы физических лиц (31,8%) и прибыль организаций (27,7%).

Глава регионального минфина обратила внимание на то, что одной из важнейших оставалась задача по сохранению достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Майскими Указами Президента РФ. В целом расходы на социальные и иные выплаты гражданам, включая ветеранов, пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетные семьи, составили 11,2 млрд. рублей, из которых 69% – это средства областного бюджета. Активное участие в национальных проектах позволило продолжить модернизацию социальной инфраструктуры – строительство новых школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта. На эти цели направлено 4,3 млн. рублей с ростом на 43,3% к уровню 2018 года.

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Комментируя итоги обсуждения, председатель областной Думы Аркадий Фомин назвал контроль за результативным использованием бюджетных средств одной из важнейших задач депутатов.

– Мы должны проанализировать, как исполнялся бюджет региона в 2019 году, как выполнялись социальные обязательства: сколько у нас появилось новых детских садов, школ, ФАПов, эффективно ли оказывалась социальная поддержка, каким образом происходила индексация выплат, как менялся уровень заработных плат бюджетников, где прошла реконструкция автодорог, какие объекты отремонтированы в сфере культуры и спорта. Все это темы, которые волнуют людей. Данную информацию мы должны учитывать при планировании бюджета на следующий трехлетний период, – подчеркнул он.

Его первый заместитель Александр Шевырев, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации, отметил, что отличительной особенностью бюджета 2019 года является реализация национальных проектов.

– У нас реализуются 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Президентом РФ утверждены новые национальные цели, которые станут ориентиром для всех органов власти на ближайшие десять лет. До 30 октября будут скорректированы нацпроекты, их действие продлевается до 2030 года. И наша задача вместе с правительством области – также скорректировать работу: и по бюджету и по нацпроектам, – пояснил Александр Шевырев.