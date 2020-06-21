В Новомичуринске сбили двух пешеходов

Поздно вечером в субботу, 20 июня, в городе Новомичуринске автомобиль Volkswagen Polo сбил двух мужчин, шедших по проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Пострадали 29-летний и 30-летний жители Мордовии. Их госпитализировали.
По информации сайта издательства «Пресса», у одного из мужчин черепно-мозговая травма и перелом голени. Его на скорой помощи доставили в больницу в Скопин. У второго пострадавшего подозрение на разрыв селезёнки, он в новомичуринской больнице. Состояние обоих оценивается, как тяжёлое.
За рулём автомобиля находился 28-летний житель Пронского района. Машину после ЧП отправили на спецстоянку.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото сайта издательства «Пресса».
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