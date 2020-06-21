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В Новомичуринске сбили двух пешеходов

7info
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Поздно вечером в субботу, 20 июня, в городе Новомичуринске автомобиль Volkswagen Polo сбил двух мужчин, шедших по проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Пострадали 29-летний и 30-летний  жители Мордовии. Их госпитализировали.

По информации сайта издательства «Пресса», у одного из мужчин черепно-мозговая травма и перелом голени. Его на скорой помощи доставили в больницу в Скопин. У второго пострадавшего подозрение на разрыв селезёнки, он в новомичуринской больнице. Состояние обоих оценивается, как тяжёлое. 

За рулём автомобиля находился 28-летний житель Пронского района. Машину после ЧП отправили на спецстоянку.

По факту ДТП проводится проверка. 

Фото сайта издательства «Пресса».

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