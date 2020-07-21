В нескольких районах Рязанской области будут отключать газ

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведении работ по замене ШГРП.

В связи с этим будут отключать газ в нескольких населённых пунктах Рязанской области.

С 8.00 29июля до 17.00 30 июля газа не будет в селе Троица по следующим адресам: ул. Совхозная, ул. Юханова, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Фруктовая, ул. Советская.

С 8.00 4 августа до 17.00 6 августа газ отключат в городе Спасск-Рязанский по следующим адресам: ул. Полевой поезд, ул. Новая (д. №№ 25, 30), ул. Белинского (д. №№ 17а, 17б).

С 12.00 28 июля до 12.00 30 июля без газа придётся обходиться жителям Кораблинского района: д. Великая Лука, с. Яблонево, д. Залесно-Чулково, с. Ерлино, д. Крутое, с. Чижово, д. Дроково.